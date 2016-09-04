Фредди Юнгберг: "Венгер посоветовал мне стать главным тренером"

Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг рассказал, что Арсен Венгер посоветовал ему стать главным тренером, а не помощником. 39-летний швед этим летом возглавил юношескую команду "канониров".

- В будущем каждый игрок надеется стать тренером, - цитирует Goal Юнгберга. - Венгер посоветовал мне сделать это и быть главным тренером, а не помощником в чьем-либо штабе. Когда у тебя есть собственная тренерская команда, то нужно ей управлять, а это не так просто, как проводить тренировки. Я пытаюсь учиться на всех уровнях и ждать шанса проявить себя.