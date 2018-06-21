Фред подписал пятилетний контракт с "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Бразилии Фредом. Ранее футболист выступал за "Шахтер".

Контракт подписан на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Условия трансфера не разглашаются. По неофициальной информации, "МЮ" заплатил за игрока около 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 26 матчах украинского чемпионата, забил три гола и отдал пять результативных передач.