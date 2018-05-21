Фред обсудил с агентом переход в "МЮ", "Шахтер" требует за него 60 миллионов евро

Полузащитник "Шахтера" Фред встретился со своим агентом, известным в прошлом футболистом Жилебрту Силвой. Они обсудили возможность трансфера в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Manchester Evening News, "Шахтер" хочет получить за игрока не менее 60 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его контракте, который действует до 2023 года. Его в своей команде хочет видеть главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью.

Также футболистом интересуется "ПСЖ". Ранее президент "горняков" Ринат Ахметов заявил, что отказался продавать его в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро.

25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Украины и забил два мяча при двух голевых передачах.