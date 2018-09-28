Фред: "Надеюсь, забью еще много голов за "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред отметил, что был рад забить дебютный гол в составе команды. Бразилец отличился в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона".

- Я был счастлив и посвятил этот гол своему сыну, который скоро родится, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Фреда. - Этот мяч имеет для меня большое значения. Надеюсь, что забью еще много голов в составе "Юнайтед".

Моя адаптация еще не закончилась. В предыдущих матчах играл не так хорошо, но сейчас чувствую себя гораздо лучше.