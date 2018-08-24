Фред: "МЮ" должен обыгрывать "Тоттенхэм", если хочет претендовать на титул"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред отметил, что его команде необходимо побеждать в предстоящем матче чемпионата Англии "Тоттенхэм". По его словам, это покажет, что "МЮ" все-таки может претендовать на титул чемпиона.

– Это очень важная игра, – цитирует Sky Sports Фреда. – Мы хотим победить, если собираемся претендовать на чемпионский титул. В последнем матче "Брайтон" был лучше нас, поэтому победил. В премьер-лиге много сильных команд. Но нам нужно оставаться в гонке.

Я очень рад поработать с Моуринью. Он отличный человек, всегда общается с командой, помогает игрокам. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Хочу выигрывать трофеи с "МЮ". У меня большие планы. Хочется оставить свой след в клубе.