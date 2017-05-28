Франсис Кокелен: "Победа в Кубке Англии может стать для "Арсенала" хорошей отправной точкой для следующего сезона"

Полузащитник "Арсенала" Франсис Кокелен рад победе в финале Кубка Англии над "Челси" (2:1). Также он отметил, что этот трофей может стать отправной точкой для следующего сезона.

- Это был трудный сезон для "Арсенала", мы не попали в Лигу чемпионов, - цитирует L'Equipe Кокелена. - Победа в Кубке Англии заставляет нас чувствовать себя хорошо. Отлично, что мы закончили сезон на хорошей ноте. Фанаты счастливы победе в Кубке Англии. Это может стать хорошей отправной точкой для следующего сезона. Думаю, это заслуженная победа. Мы могли забить и больше. Надеюсь, все будет лучше в следующем сезоне.

Трансляция игры "Арсенала" - "Челси"