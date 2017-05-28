Франсис Кокелен: "Надеемся, что Венгер останется в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Франсис Кокелен после победы над "Челси" (2:1) в финале Кубка Англии отметил, что игроки завоевали трофей ради главного тренера Арсена Венгера. Он также добавил, что все футболисты хотят, чтобы специалист остался в клубе.

Контракт 67-летнего француза, который возглавляет "канониров" с 1996 года, истекает этим летом. Многие фанаты не хотят продления соглашения, поскольку недовольны результатами команды.

– Думаю, что всем приятно завоевать этот трофей для тренера, – цитирует Goal Кокелена. – В ближайшие дни мы узнаем, какое решение он примет. Для него было важно выиграть этот Кубок Англии независимо от решения. Мы все гордимся тем, что сделали это.

Мы надеемся, что Венгер останется, но это не наше решение. Он единственный, кто может его принять. Посмотрим в ближайшие несколько дней, чем все обернется, но мы счастливы, что выиграли Кубок.