08:17 | Футбол — Англия

Франк де Бур ответил на критику Моуринью, указав тому на матч с "Севильей"

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Голландский тренер Франк де Бур ответил на критику в свой адрес со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью, который назвал его худшим тренером в истории чемпионата Англии. Голландец указал португальцу на вылет от "Севильи" из 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Моуринью может говорить обо мне, что хуже всех, – цитирует A Bola де Бура. – Но что мы увидели минувшим вечером? Тренера, который потратил миллиард евро на игроков за всю свою карьеру. А его команда играет вот таким образом: вы сами все видели.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Manted

вы просто два бездарных,вот и все)

08:51

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