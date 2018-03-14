Франк де Бур ответил на критику Моуринью, указав тому на матч с "Севильей"

Голландский тренер Франк де Бур ответил на критику в свой адрес со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который назвал его худшим тренером в истории чемпионата Англии. Голландец указал португальцу на вылет от "Севильи" из 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Моуринью может говорить обо мне, что хуже всех, – цитирует A Bola де Бура. – Но что мы увидели минувшим вечером? Тренера, который потратил миллиард евро на игроков за всю свою карьеру. А его команда играет вот таким образом: вы сами все видели.