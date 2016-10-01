Франческо Гвидолин: "Решение о моем увольнении из "Суонси" принимать не мне"

Главный тренер "Суонси" Франческо Гвидолин после поражения от "Ливерпуля" в матче 7-го тура чемпионата Англии (1:2) отметил, что его задача готовить команду к играм, а не рассуждать о тренерских перестановках. Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский специалист может быть отправлен в отставку, так как "лебеди" одержали всего одну победу в сезоне.

- У меня нет никаких проблем между мной и игроками, - цитирует BBC Гвидолина. - Ничего не знаю о своем будущем. Такие решения в клубе принимаю не я. Моя задача - просто готовить команду к матчам. Слышал слухи об отставке. Нужно понимать, что такой исход всегда возможен. Перед игрой я видел новых владельцев "Суонси", но мы лишь просто поздоровались.