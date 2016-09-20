Франческо Гвидолин: "Пробуксовка "Суонси" на старте сезона – это нормально"

Главный тренер "Суонси" Франческо Гвидолин отметил, что ему удается справляться с давлением после неудачных результатов команды на старте сезона. Специалист отметил, что впереди еще много времени для того, чтобы исправить ситуацию. После пяти туров премьер-лиги "Суонси" имеет в своем активе четыре очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

– Ничего экстраординарного не произошло, – цитирует BBC Гвидолина. – После нескольких неудач подряд некое давление, безусловно, ощущается, но мы с ребятами вместе с этим справляемся. Тренировочный процесс проходит в том же ключе, что и в конце прошлого сезона, когда мы побеждали "Ливерпуль". Пробуксовка на старте – это нормально.

Я немного расстроен низкой производительностью команды в матче прошлого тура против "Саутгемптона" (0:1), но впереди еще много времени, чтобы изменить ситуацию к лучшему.