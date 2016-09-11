Франческо Гвидолин: "Ничья с "Челси" - хороший результат для "Суонси"

Главный тренер "Суонси" Франческо Гвидолин назвал ничью с "Челси" в матче 4-го тура чемпионата Англии (2:2) хорошим результатом. Также он отметил, что ранняя замена Нила Тэйлора была сделана с тактической точки зрения.

- Это хороший результат для нас, - цитирует BBC Гвидолина. - Мы играли против очень сильной команды "Челси". Нам было сложно после первого пропущенного гола, так как до него мы играли в хороший футбол. Замена Тейлора? Она была сделана по тактическим соображениям, у нас нет с ним конфликта.