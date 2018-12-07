Фойт и Триппьер продолжают восстанавливаться от травм

Игроки "Тоттенхэма" Хуан Фойт и Киран Триппьер продолжают восстанавливаться от полученных ранее повреждений.

Официальный твиттер клуба сообщает, что оба футболиста пока что работают под наблюдением врачей, и не могут вернуться в стартовую обойму. Триппьер получил травму паха 12 ноября в матче с "Кристал Пэлас" (1:0), а Фойт почувствовал недомогание после воскресной игры с "Арсеналом".

Помимо вышеперечисленных игроков, в составе "шпор" также травмированы Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Муса Дембеле и Давинсон Санчес.

На данный момент "Тоттенхэм" занимает третью строчку чемпионата Англии, команда набрала 33 очка в 15 встречах.