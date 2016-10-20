Фосу-Менса продлил контракт с "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса, как и ожидалось, поставил подпись под новым контрактом. Как сообщает пресс-служба клуба, с 18-летним игроком был подписано соглашение, рассчитанное до 2020 года. В текущем сезоне голландский хавбек ганского происхождения сыграл в 2 встречах во всех турнирах.

- Рад, что подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", - отметил Фосу-Менса. - Я наслаждаюсь каждой минутой с момента прихода в этот большой клуб, и я хочу продолжать прогрессировать. Учусь каждый день у главного тренера и тренерского штаба. Ценю доверие клуба и хочу отплатить за него.