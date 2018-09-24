Форвард "Стоук Сити" Бераино за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех разных женщин

Нападающий "Стоук Сити" Саидо Бераино стал отцом. Три женщины родили от него детей за последние шесть недель, сообщают британские СМИ.

Как сообщает The Sun, у его бывшей невесты 27-летней Стефании Кристофору родился сын, которого она назвала Костой. Пара рассталась после того, как женщина уличила футболиста в измене с Челси Лавлейс. Та, в свою очередь, родила от бурундийского футболиста дочку Анию Марию 17 июля.

Кроме того, еще одна женщина утверждает, что 15 июля родила ребенка от Бераино. Ее имя неизвестно, она собирается подавать в суд на спортсмена, чтобы он признал отцовство. Сам игрок пока не признал себя отцом детей. Он зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что 25-летний футболист, выступая в премьер-лиге, два года не забивал в элитном дивизионе. В нынешнем сезоне он забил один мяч в чемпионшипе, и это был его первый гол за 913 дней.