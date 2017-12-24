22:28 24 декабря | Футбол — Англия

Форвард "Саутгемптона" дисквалифицирован на три матча


Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на три матча нападающего "Саутгемптона" Чарли Остина, сообщает BBC. Форвард был наказан за удар ногой по голове вратарю "Хаддерсфилда"  Йонасу Лесслю.

Таким образом, 28-летний игрок святых пропустит игры против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас".

Напомним, "Саутгемптон" после 19 туров занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 3 балла. Остин в этом сезоне принял участие в 16 матчах своей команды, забив 6 мячей и заработав 1 желтую карточку.

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