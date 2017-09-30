Форвард "Халл Сити": "Возвращаемся на победный путь"

Нападающий "Халл Сити" Джаррод Боуэн после матча 11-го тура чемпионшипа против "Бирмингема" (6:1) выразил радость в связи с победой команды и своим голом. Отметим, что 20-летний футболист является лучшим бомбардиром команды Леонида Слуцкого. На его счету шесть голов.
– Возвращаемся на победный путь, а также есть еще один гол! – написал на своей странице в Твиттере Боуэн.
Отметим, что в предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии "тигры" не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). Несмотря на завоеванные три очка, "Халл" остался на 17 месте в турнирной таблице.
Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем" //
Слуцкий победил – 6:1. Шесть – один!
back to winning ways and another goal ✅⚽️⚽️ pic.twitter.com/KVfGtYpZ9D– Jarrod Bowen (@jarrodbowen_) 30 сентября 2017 г.