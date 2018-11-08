Форвард "Борнмута" назвал вызов в сборную Англии большим шагом вперед

Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон рад вызову в состав сборной Англии на предстоящие матчи против США (15 ноября) и Хорватии (18 ноября).

– Для меня огромная честь быть в списке игроков сборной Англии, – написал Уилсон в Твиттере. – Такие моменты доказывают, что независимо от того, с какими препятствиями вы сталкиваетесь в жизни, можно всегда отступить назад, а затем сделать большой шаг вперед!

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 13 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.