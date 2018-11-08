Форвард "Борнмута" назвал вызов в сборную Англии большим шагом вперед

Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон рад вызову в состав сборной Англии на предстоящие матчи против США (15 ноября) и Хорватии (18 ноября).
– Для меня огромная честь быть в списке игроков сборной Англии, – написал Уилсон в Твиттере. – Такие моменты доказывают, что независимо от того, с какими препятствиями вы сталкиваетесь в жизни, можно всегда отступить назад, а затем сделать большой шаг вперед!
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 13 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.
A huge honour to be announced in the @england squad today!! Days like this just prove that no matter what obstacles you face in life, you can always bounce back and more!! 💪🏾🦁🏴 pic.twitter.com/kB5rChuvhy– Callum Wilson (@CallumWilson) 8 ноября 2018 г.
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