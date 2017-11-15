Форвард "Бешикташа" может перебраться в Англию

Пять клубов премьер-лиги проявляют интерес к нападающему "Бешикташа" Дженку Тосуну. По данным The Sun, главным претендентом на 26-летнего форварда считается "Ньюкасл", в футболисте заинтересован лично главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес. Кроме того, за игрой Тосуна следят "Эвертон", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм". Трансфер футболиста оценивается в 18 миллионов фунтов стерлингов.

Тосун является лучшим бомбардиром "Бешикташа" в этом сезоне, после 11 туров команда занимает третье место в чемпионате Турции. На счету нападающего 9 голов в 14 матчах за "Бешикташ" во всех турнирах.