Football Leaks рассказал, как "Манчестер Сити" торгует африканцами

"Манчестер Сити" использует академию "Право на мечту" для торговли африканскими футболистами, сообщает Spiegel со ссылкой на Football Leaks. Спортивная школа расположена в Гане на берегу реки Волта, в ней занимаются ганские, нигерийские и ивуарийские игроки.

Футболисты живут в академии с 10 лет и подписывают контракт, по которому "горожане" имеют право распоряжться соглашением по своему усмотрению. "Сити" вкладывает в академию около 1 миллиона евро в год.

До 2016 года игроки, которые закончили академию, подписывали контракт с "Сити", после чего отправлялись в аренды в другие команды. В 2016 году схему изменили. После академии футболисты подписывают соглашение с датским "Норшелланом", а "Сити" остается третьей стороной в такой сделке. Англичане в таком случае получают 25 процентов от последующей перепродажи игроков.

Football Leaks приводит случай Дивайна Наа. После академии он рассчитывал заиграть в Англии, но его отправили в одну из норвежских команд. Затем были аренды в Голландии, Дании и Швеции. Футболист был недоволен тем, что не может сделать самостоятельный выбор. Прошлым летом он ушел из "Сити" и теперь играет во второй бельгийской лиги. По словам Наа, теперь он счастлив.