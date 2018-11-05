Football Leaks раскрыл финансовые махинации "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" использует коррупционные схемы, чтобы избежать наказания за нарушение финансового fair play, сообщает Spiegel со сслыкой на Football Leaks. В распоряжении журналистов оказались секретные внутренние документы, в которых описывается механизм финансирования клуба.

В одном из электорнных писем финансовый директор клуба Эндрю Виддоусон сообщает, что финансовые потоки распределяются между структурами однго человека - шейха Мансура, который является владельцем клуба. Так, в 2015 году компания Etihad должа была сделать перевод в размере 67,5 миллионов фунтов стерлингов. Но деньги были направлены двумя траншами. Непосредственно Etihad заплатила 8 миллионов, а 59,5 миллионов были переведены на счета "Сити" через фирму Abu Dhabi United (ADUG), которая также принадлежит шейху.

Кроме того, издание утверждает, что шейх Мансур потратил 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в первые 3 года и 8 месяцев владения клубом. По мнению специалистов, такие суммы не должны фигурировать в то время, когда УЕФА стремится к ужесточению финансового fair play.