Football Leaks: "Манчестер Сити" потратил 1,1 миллиарда евро на игроков за четыре года и разработал проект обхода финансового фэйр-плей

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур с 2008 по 2012 год потратил 1,1 миллиарда евро на приобретение новых игроков, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks. Руководство "горожан", в частности, исполнительный директор Феррано Сориано, разработали проект "Длинный лук" для обхода правил финансового фэйр-плей.

План получил такое название, поскольку англичане использовали луки в сражениях против французов в битвах при Креси и при Азенкуре. В те годы УЕФА возглавлял француз Мишель Платини.

"Манчестер Сити" получал дополнительные средства от искусственно завышенных спонсорских конрактов, а также от продажи маркетинговых прав на своих игроков.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" избежал серьезного наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей, заключив сделку с генеральным секретарем УЕФА Джанни Инфантино.

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