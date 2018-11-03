12:25 | Футбол — Англия

Football Leaks: "Манчестер Сити" платил Манчини зарплату через "Аль-Джазиру"

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на расследование Football Leaks, "Манчестер Сити" платил зарплату бывшему главному тренеру Роберто Манчини через другой клуб - "Аль-Джазира" (ОАЭ).

Обоими клубами владеет шейх Мансур. По данным расследователей, зарплата тренера проводилась через офшор в Мавритании.

53-летний Роберто Манчини тренировал "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Суперкубок страны. Сейчас он возглавляет сборную Италии, а до этого работал в "Зените".

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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