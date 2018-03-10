"Фонбет": шансы на победу у "МЮ" и "Ливерпуля" равны

10 марта "Манчестер Юнайтед" в рамках 30-го тура премьер-лиги примет на своем поле "Ливерпуль". Матч начнется в 15.30 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что у обеих команд равные шансы. На победу любого из клубов можно поставить с коэффициентом 2.70, на ничью – с коэффициентом 3.25.

Мнения клиентов "Фонбет" разделились: 41% поставил на победу "Манчестер Юнайтед", 43% – на победу "Ливерпуля", на ничью – всего 16%.

СКОЛЬКО БУДЕТ ГОЛОВ?

"Фонбет" полагает, что в матче будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.95.

Большинство клиентов согласно с таким прогнозом: 90% поставили на тотал больше 2,5 и всего 10% – на тотал меньше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самые популярные ставки – на победу одной из команд: 25% игроков поставили на "Ливерпуль", 24% – на "Манчестер Юнайтед". Тотал больше 2,5 гола предпочли 18% клиентов, 17% сделали ставку на то, что забьют обе команды, 16% – на то, что манчестерцы не проиграют.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу "Ливерпуля". Она входит в экспресс на сумму 50 000 рублей. В среднем на матч "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" ставят 415 рублей.

Сделать ставку