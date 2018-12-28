"Фонбет" предлагает ставки с нулевой маржой на матч "Ливерпуль" – "Арсенал"

БК "Фонбет" принимает ставки на матч чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Арсенал" с нулевой маржой. Компания не закладывает прибыль в котировки этого матча и предлагает своим клиентам самые высокие коэффициенты на российском букмекерском рынке.

На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1.51, на победу "Арсенала" – с коэффициентом 7.55, на ничью – с коэффициентом 4.87.

Матч "Ливерпуль" – "Арсенал" начнется 29 декабря в 20.30 по московскому времени.

Что такое маржа букмекера?

Маржа – это комиссия букмекерских компаний. Букмекеры закладывают маржу в свои коэффициенты. Чем меньше процент маржи, тем выше коэффициенты. Благодаря марже букмекерские компании получают прибыль. Так же работают магазины – делают наценку на товары и на этом зарабатывают.

Допустим, вы подбрасываете монету. У нее две стороны – орел и решка. Вероятность каждого события – 50%, коэффициент на оба исхода – 2.00. Если букмекер оставит коэффициент 2.00 при вероятности наступления событий 50 на 50, то останется ни с чем. Поэтому букмекер закладывает в коэффициенты комиссию, ее размер варьируется от 3 до 7,5%. С маржой в 7,5% коэффициент на оба события изменится с 2.00 на 1.85.

Чем выгодна нулевая маржа для игроков?

При нулевой марже коэффициенты становятся выше. При этом букмекер не получает прибыль, а клиенты делают ставки по максимально выгодным коэффициентам.

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