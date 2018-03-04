"Фонбет": "Манчестер Сити" должен сильно усложнит жизнь "Челси"

В воскресенье, 4 марта, интереснейший футбольный уик-энд завершится суперигрой в чемпионате Англии. В рамках 29-го тура премьер-лиги лидирующий "Манчестер Сити" на своем поле примет действующего чемпиона "Челси". Матч на "Этихад" начнется в 19.00 по московскому времени.

У "горожан" комфортное преимущество, и они могут не выкладываться на все 100 в ближайшей игре, а у "синих" все намного сложнее – после поражения от "Манчестер Юнайтед" они откатились на пятую строчку и пока не попадают в зону Лиги чемпионов-2018/19. И хотя у лондонцев мотивация должна быть выше – букмекеры считают фаворитом команду Хосепа Гвардьолы, которая в последние месяцы громит всех подряд. Так "Фонбет" дает на победу "Ман Сити" коэффициент 1.60, на выигрыш "Челси" – 5.30 (!), а на ничью – 4.10. Не сомневаетесь, что обе команды смогут забить? Тогда для вас есть еще одно интересное пари – за коэффициент 1.55. Обращает на себя внимание и ставка на "тотал больше 3,5 гола" – и "Сити", и "Челси" имеет высокий атакующий потенциал, а котировка на такой тотал 2.50. Еще больше отличных пари – здесь.