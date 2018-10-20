"Фонбет": "Челси" обыграет "МЮ"

20 октября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне "Челси" встретится с "Манчестер Юнайтед" в рамках девятого тура английской премьер-лиги. Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что выиграет "Челси". На победу лондонского клуба можно поставить с коэффициентом 1.73, на победу "МЮ" – с коэффициентом 4.90, на ничью – с коэффициентом 4.15.

Большинство клиентов "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 82% выбрали "Челси", 12% – "МЮ" и 6% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.05.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 93% игроков, на тотал меньше 2,5 – 7%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самой популярной стала ставка на победу "Челси" – её выбрали 54% клиентов "Фонбет". 14% поставили на тотал матча больше 2,5, 12% – на то, что лондонский клуб не проиграет. 11% клиентов "Фонбет" поставили на гол "Челси", 9% – на голы обеих команд.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на тотал матча больше 2,5 с коэффициентом 1.82. В среднем на матч ставят 588 рублей.

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