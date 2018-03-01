"Фонбет": 81% игроков ставит на победу "Манчестер Сити" над "Арсеналом"

1 марта на стадионе "Эмирейтс" "Арсенал" в рамках 28-го тура премьер-лиги примет "Манчестер Сити". Матч начнется в 22.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают "Манчестер Сити" фаворитом встречи. На победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1.77, на победу "Арсенала" – с коэффициентом 4.30, на ничью – с коэффициентом 3.90.

Клиенты "Фонбет" также видят победителем матча "Манчестер Сити", на него поставило большинство – 81%. "Арсенал" выбрали 12% игроков, ничью – 7%.

СКОЛЬКО БУДЕТ ГОЛОВ?

"Фонбет" предполагает, что в матче будет забито меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.65, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.25.

Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что в матче будет много голов. На тотал больше 3,5 поставили 52%, на тотал меньше 3,5 – 48%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка – на победу "Манчестер Сити", ее предпочли 63% игроков. На то, что "горожане" не проиграют, поставили 12% клиентов "Фонбет", победу "Арсенала" выбрали 9%. На то, что "канониры" не проиграют, поставили 8%, столько же предпочли победу "Манчестер Сити" с форой (0).

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу "Арсенала" с форой (0) с коэффициентом 1.35. Она входит в экспресс на сумму 61 000 рублей. В среднем на матч "Арсенала" и "Манчестер Сити" ставят 480 рублей.

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