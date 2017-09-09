Флетчер и Маме Диуф - в "старте" "Стоука" на матч с "МЮ"

Стали известны стартовые составы "Стоук Сити" и "Манчестер Юнайтед" на матч 4-го тура чемпионата Англии. В составе "Стоука" появятся бывшие футболисты "МЮ" Даррен Флетчер и Маме Диуф.

"Стоук Сити": Батленд - Кэмерон, Виммер, Зума, Питерс - Шачири, Аллен, Флетчер, Хесе - Шупо-Мотинг, Диуф.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсий, Байи, Джоунс, Дармиан - Матич, Погба - Эррера, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

Матч "Стоук Сити" - "МЮ" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.