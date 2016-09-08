13:39 | ФУТБОЛ — Англия

Фламини перешел в "Кристал Пэлас"

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Полузащитник Матье Фламини подписал контракт с "Кристал Пэлас", информирует пресс-служба "Орлов". Информация о сроках и финансовых подробностях соглашения с 32-летним французом не сообщается. Хавбек, выступавший в прошлом сезоне за "Арсенал", присоединился к лондонцам на правах свободного агента. В минувшем розыгрыше чемпионата Англии в составе "канониров" Фламини провел 16 матчей и заработал три желтые карточки.

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