Фирмину впервые после ухода из "Хоффенхайма" забил 20 мячей за сезон

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (2:0) довел число голов в этом сезоне во всех турнирах до 20. В 39 матчах этого сезона на его счету 12 мячей в премьер-лиге, 1 - в Кубке Англии и 7 - в Лиге чемпионов.

Отметим, что бразилец не демонстрировал такой результативности с сезона-2013/14, когда он за период с августа 2013-го по май 2014 года забил за "Хоффенхайм" 22 мяча. За немецкий клуб южноамериканский форвард выступал до 2015 года.

В сезоне-2014/15 на его счету 10 мячей в 36 матчах, в сезоне-2015/16 - 11 мячей в 49 играх, а в сезоне-2016/17 - 12 голов в 41 встрече.