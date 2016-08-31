"Фиорентина" объявила о переходе Маркоса Алонсо в "Челси"

"Фиорентина" подтвердила информацию о переходе защитника Маркоса Алонсо в "Челси". Официальный сайт клуба сообщает, что испанец продан "аристократам". Другие детали сделки не разглашаются. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 23 миллиона евро. 25-летний футболист подпишет с синими пятилетний контракт.

Отметим, Алонсо является воспитанником академии мадридского "Реала". Защитник не смог пробиться в основную команду "галактикос" и в 2010 году уехал в "Болтон", где провел три сезона. С 2013 года выступает за "Фиорентину" с небольшим перерывом на аренду в "Сандерленде". В прошлом сезоне игрок провел 31 матч в серии А, в которых забил три мяча.

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