Филиппе Коутинью: "Я буду играть с моими кумирами: Месси, Суаресом, Иньестой"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью рад тому, что ему удалось перейти из "Ливерпуля" в каталонский клуб. Бразилец отметил, что этот трансфер - осуществление мечты.

"Я очень доволен и счастлив. Для меня переход в "Барселону" является осуществлением мечты, - цитирует Marca Коутинью. - Я буду играть с Месси, Суаресом, Иньестой, Пике и Бускетсом. Невероятно. Я буду выступать со своими футбольными кумирами. Доволен тем, что могу учиться у них и выигрывать титулы.