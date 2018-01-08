12:43 | Футбол — Англия

Филиппе Коутинью: "Я буду играть с моими кумирами: Месси, Суаресом, Иньестой"

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Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью рад тому, что ему удалось перейти из "Ливерпуля" в каталонский клуб. Бразилец отметил, что этот трансфер - осуществление мечты.

"Я очень доволен и счастлив. Для меня переход в "Барселону" является осуществлением мечты, - цитирует Marca Коутинью. - Я буду играть с Месси, Суаресом, Иньестой, Пике и Бускетсом. Невероятно. Я буду выступать со своими футбольными кумирами. Доволен тем, что могу учиться у них и выигрывать титулы.

 
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Serenky25

Суарес пес кусачий. Кокой он кумир то?

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