Филиппе Коутинью: "Надеюсь выиграть много трофеев в составе "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью на вручении награды лучшему игроку сезона от Ассоциации бывших футболистов "красных" выразил надежду, что сможет выиграть много трофеев с клубом.

– Я просто хочу сказать спасибо всем вам, – приводит Liverpool Echo слова Коутинью. – Горжусь, что бывшие игроки "Ливерпуля" проголосовали за меня. Знаю, что они многое выиграли с клубом. Надеюсь, что однажды смогу сделать то же самое.

Интерес к 24-летнему игроку проявляет "Барселона". Каталонцы предложили за бразильского хавбека порядка 60 миллионов евро, однако такое предложение не устроило руководство "Ливерпуля", которое рассчитывает выручить за футболиста 90 миллионов. В этом сезоне он провел 34 матча в клубных турнирах, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.