Филиппе Коутинью: "Ливерпуль" воспринимает матч с "Манчестер Сити" как финал"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью подчеркнул важность матча 29-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". По его словам, для мерсисайдцев эта встреча воспринимается как финал.

- Этот матч будет очень важен для нас. Мы боремся с "Манчестер Сити" за второе место и должны обыграть их, - приводит Mirror слова Коутинью. - После завершения выступления в Лиге чемпионов они сконцентрируются на премьер-лиге. Мы должны быть готовы к этому. Для "Ливерпуля" этот матч похож на финал. Победив, мы сможем обойти их.