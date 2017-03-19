11:30 | ФУТБОЛ — Англия

Филиппе Коутинью: "Ливерпуль" воспринимает матч с "Манчестер Сити" как финал"

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Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью подчеркнул важность матча 29-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". По его словам, для мерсисайдцев эта встреча воспринимается как финал.

- Этот матч будет очень важен для нас. Мы боремся с "Манчестер Сити" за второе место и должны обыграть их, - приводит Mirror слова Коутинью. - После завершения выступления в Лиге чемпионов они сконцентрируются на премьер-лиге. Мы должны быть готовы к этому. Для "Ливерпуля" этот матч похож на финал. Победив, мы сможем обойти их.

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Материалы REN-TV

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