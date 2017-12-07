Филиппе Коутинью: "Летом у меня было предложение о трансфере. Не знаю, получу ли его зимой"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью не уверен в том, что во время зимнего трансферного окна получит предложение о переходе. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересована "Барселона".

– Не знаю, что ждет меня в будущем. О том, что будет зимой мы узнаем только в январе, – приводит Liverpool Echo слова Коутинью. – Не знаю, получу ли предложение.

На данный момент я нахожусь в "Ливерпуле" и в каждом матче играю на пределе, уважая цвета этого клуба и его болельщиков.

Летом у меня было предложение, и я был заинтересован в нем. Его может получить работник из любой сферы. Но я остался и демонстрировал свой настрой и желание играть на поле.

В текущем сезоне Коутинью в составе "красных" провел 14 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.