Филиппе Коутинью: "Игроки "Ливерпуля" верят, что Клопп приведет команду к титулу"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью высказал слова поддержки в адрес главного тренера команды Юргена Клоппа, под руководством которого "красные" в полуфинале Кубка лиги по сумме двух матчей проиграли "Саутгемптону" (0:2). Ранее английский клуб в четвертом раунде Кубка Англии уступил "Вулверхэмптону" (1:2).

– Это была плохая неделя, но мы смотрим вперед с оптимизмом и считаем, что "Ливерпуль" может выиграть титул под руководством Юргена Клоппа, – приводит Sky Sports слова Коутинью. – Мы уверены, что это произойдет. Я продлил контракт, потому что знаю, что наш тренер – победитель по своей натуре. Верю, что он приведет команду к трофеям. Матч с "Челси" станет отличной возможностью для того, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. У нас есть несколько дней, чтобы хорошо подготовиться. У нас амбициозная команда. Каждый верит в лучшее и хочет исправить положение.