Филиппе Коутинью: "Благодарен "Ливерпулю" за доверие, теперь буду работать еще усерднее"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью рад подписанию нового долгосрочного контракта с клубом. Также он отметил, что будет теперь усерднее работать на тренировках.

- Очень рад подписать новый контракт с "Ливерпулем", - цитирует пресс-служба клуба Коутинью. - Я очень благодарен клубу за доверие. Счастлив быть здесь. Теперь буду работать гораздо усерднее, чтобы оправдать доверие. Подписал новый контракт, чтобы остаться в стане "красных" еще на несколько лет, потому что это большая честь для меня.