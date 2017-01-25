11:38 | ФУТБОЛ — Англия

Филиппе Коутинью: "Благодарен "Ливерпулю" за доверие, теперь буду работать еще усерднее"

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Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью рад подписанию нового долгосрочного контракта с клубом. Также он отметил, что будет теперь усерднее работать на тренировках.

- Очень рад подписать новый контракт с "Ливерпулем", - цитирует пресс-служба клуба Коутинью. - Я очень благодарен клубу за доверие. Счастлив быть здесь. Теперь буду работать гораздо усерднее, чтобы оправдать доверие. Подписал новый контракт, чтобы остаться в стане "красных" еще на несколько лет, потому что это большая честь для меня.

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