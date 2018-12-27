Фил Невилл: "У "МЮ" есть лучший полузащитник в Европе в лице Погба"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл высоко оценил игру хавбека команды Поля Погба.

– У "Манчестер Юнайтед" есть, возможно, лучший полузащитник в Европе в лице Погба. Последние 18 месяцев были разочаровывающими для него из-за ссоры с тренером. Сейчас Поль играет со свободой выражения, - цитирует Невилла goal.com. - Он показывает правильное отношение к делу. К нему вернулось его умение отдавать передачи.

Когда Погба удается показать лучшую игру, он становится сильнейшим игроком команды. Если он продолжит в том же духе, то закончит сезон с 12-15 голами. Ему ещё не удавалось достичь этой отметки, но теперь у него есть хорошая возможность.

Думаю, если бы Моуринью остался в "Манчестер Юнайтед", клуб потерял бы Поля. Его отношения с тренером окончательно испортились. Это стало понятно. Он просидел на скамейке запасных в последних матчах при Жозе, но после возвращения в стартовый состав показал фантастическую игру.

В текущем сезоне Поль Погба сыграл 22 матча в футболке "красных дьяволов", в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.