Фил Фоден продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2024 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "горожан". 18-летний английский футболист является воспитанником академии клуба.
Фоден дебютировал за взрослую команду в ноябре 2017 года в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Фейеноорда" (1:0). Тогда 18-летний хавбек заменил полузащитника Яя Туре и cтал четвертым в списке самых молодых английских игроков, который появился на поле в матче Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Фоден сыграл в 13 матчах за "Манчестер Сити" и забил один гол.
He’s one of our own… and that’s the way it’s staying!@philfoden has today signed a new deal at the Club keeping him a #mancity player until 2024! 🔵– Manchester City (@ManCity) 10 декабря 2018 г.
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