Фил Фоден продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2024 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден​ продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "горожан". 18-летний английский футболист является воспитанником академии клуба.

Фоден дебютировал за взрослую команду в ноябре 2017 года в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Фейеноорда" (1:0). Тогда 18-летний хавбек заменил полузащитника Яя Туре и cтал четвертым в списке самых молодых английских игроков, который появился на поле в матче Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Фоден сыграл в 13 матчах за "Манчестер Сити" и забил один гол.