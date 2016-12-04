Фил Джоунс: "Слабая концентрации и накопленная усталость стоили "МЮ" трех очков"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джоунс после гостевого матча 14-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (1:1) отметил, что команда контролировала ход встречи на протяжении первых 60 минут. По словам англичанина, слабая концентрации и накопленная усталость стоили "Красным дьяволам" трех очков.

– Мы контролировали ход матча примерно до 60-й минуты встречи, – приводит BBC слова Джоунса. – Возможно, нам не удалось создать столько моментов, как в последних нескольких встречах. Низкий уровень концентрации и накопленная усталость стоили нам трех очков.

В целом, могу отметить, что за последнее время набралось порядка пяти игр, в которых мы доминировали, но не сумели победить. "Эвертон" – непростой соперник, но до эпизода с пенальти хозяева мало что создали у наших ворот. Жозе Моуринью доверяет мне, но сейчас для команды куда важнее начать набирать очки.