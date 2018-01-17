Фил Джоунс: "МЮ" в сезоне-2011/2012 опережал "МанСити" на 8 очков и упустил титул. Почему бы это не повторить?"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джоунс отметил, что его команда продолжает двигаться вперед с позитивным настроением, несмотря на 12-очковый отрыв от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии. Футболист также добавил, что "красные дьяволы" попытаются одержать победу в национальном первенстве.

– В футболе никогда не нужно говорить "никогда", – цитирует Telegraph Джонса. – В сезоне-2011/12 "Манчестер Юнайтед" опережал "МС" на восемь очков, сметая всех на своем пути. Все шло к тому, что мы завоюем титул, но мы упустили чемпионство в последнем туре. Люди могут говорить что угодно, но мы будем продолжать двигаться вперед с позитивным настроением. Никогда не знаешь, что произойдет завтра. В тот раз это случилось с нами, так почему бы этому не повториться?