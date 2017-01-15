16:24 | ФУТБОЛ — Англия

Фил Джоунс: "Моуринью поддерживает меня и всегда вселяет уверенность"

0
0
0

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джоунс в преддверии домашнего матча 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" отметил, что многому научился у своего партнера по команде Рио Фердинанда. По словам игрока, главный тренер команды Жозе Моуринью всегда вселяет в него уверенность.

– Я многому научился у Рио Фердинанда, – приводит The Times слова Джоунса. – Я всегда пристально следил за тем, как он работает. В частности, я перенял у него привычку заниматься йогой. Кроме того, я купил себе тренажер для пилатеса.

Прекрасно помню нашу первую встречу с Жозе Моуринью. Португалец сказал мне: "Черт возьми, а ты здоров!". Сразу после этих слов я слегка повредил колено, неудачно приземлившись. Моуринью поддерживает меня и всегда вселяет уверенность.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ