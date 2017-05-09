ФИФА начала расследование перехода Погба в "Манчестер Юнайтед"

ФИФА начала изучение перехода полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, информирует AFP. Француз был куплен "красными дьяволами" за 105 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории футбола.

Ранее Football Leaks опубликовало информацию о том, что почти половина этой суммы ушла агенту игрока Мино Райоле. Отмечалось, что голландский агент получит от перехода своего клиента в "Манчестер Юнайтед" почти 49 миллионов евро. 23 миллиона Райола получил сразу после оформления сделки, а оставшиеся 16 миллионов будут переведены на его счет в течение пяти лет.