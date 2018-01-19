ФИФА может наложить на "Челси" запрет на трансферы

На "Челси" может быть наложен запрет на трансферы из-за нарушений при регистрации молодых игроков, сообщает The Guardian. В частности, у ФИФА возникли вопросы по поводу нападающего Бертрана Траоре. Форвард заключил профессиональный контракт с лондонцами в 18 лет, но играл в неофициальных матчах с 16, что противоречит правилам ФИФА.

Исследование выявило, что случай с Траоре - не единичный. Общее число нарушений при регистрации лондонцами молодых игроков может превышать отметку в 25.

По правилам ФИФА клубы не могут подписывать молодых игроков в возрасте до 18 лет. Исключениями могут стать футболисты, чьи родители переехали в страну по нефутбольным причинам, а также те игроки и клубы, чьи города находятся в пределах 50 км от государственной границы.

Ранее из-за трансферных нарушений ФИФА накладывала запреты на регистрацию новичков на "Реал", "Барселону" и "Атлетико".