Фиаско дня. Конкуренты "Халла" Слуцкого не забивают в пустые ворота

Нападающий "Брентфорда" Нил Мопей умудрился не забить из штрафной в пустые ворота в матче 17-го тура чемпионшипа против "Кардифф Сити" (0:2). Партнер Мопея удачно отобрал мяч у защитника соперников возле штрафной площади, отдал форварду, находившемуся в одиночестве перед пустыми воротами. Игрок "Кардиффа" успел добежать до линии ворот и попытался распластаться, чтобы закрыть как можно большую площадь. Впрочем, ему это не понадобилось - Мопей пробил мимо.
Neal Maupay missing an open goal for #Brentford today against #CardiffCity...#MissOfTheSeason #Embarrassing pic.twitter.com/ikF5JE4K6h– Lukaku Scores Goals (@BigRedLukaku9) 18 ноября 2017 г.
czaroviu
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
21:17
Tom Sowyer
Это договорняк на фиксированный счет, братан
21:12
EugeneNK
Это фиаско, братан!
21:03