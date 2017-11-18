Фиаско дня. Конкуренты "Халла" Слуцкого не забивают в пустые ворота

Нападающий "Брентфорда" Нил Мопей умудрился не забить из штрафной в пустые ворота в матче 17-го тура чемпионшипа против "Кардифф Сити" (0:2). Партнер Мопея удачно отобрал мяч у защитника соперников возле штрафной площади, отдал форварду, находившемуся в одиночестве перед пустыми воротами. Игрок "Кардиффа" успел добежать до линии ворот и попытался распластаться, чтобы закрыть как можно большую площадь. Впрочем, ему это не понадобилось - Мопей пробил мимо.