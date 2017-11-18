20:50 | Футбол — Англия

Фиаско дня. Конкуренты "Халла" Слуцкого не забивают в пустые ворота

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Нападающий "Брентфорда" Нил Мопей умудрился не забить из штрафной в пустые ворота в матче 17-го тура чемпионшипа против "Кардифф Сити" (0:2). Партнер Мопея удачно отобрал мяч у защитника соперников возле штрафной площади, отдал форварду, находившемуся в одиночестве перед пустыми воротами. Игрок "Кардиффа" успел добежать до линии ворот и попытался распластаться, чтобы закрыть как можно большую площадь. Впрочем, ему это не понадобилось - Мопей пробил мимо.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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czaroviu

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

21:17

Tom Sowyer

Это договорняк на фиксированный счет, братан

21:12

EugeneNK

Это фиаско, братан!

21:03