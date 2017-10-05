Фейсбук может приобрести права на трансляцию матчей чемпионата Англии

Глава спортивного департамента Фейсбука Дэн Рид допустил, что в 2018 году компания выкупит права на показ матчей чемпионата Англии. Права на трехлетнюю трансляцию игр АПЛ будут выставлены на аукцион. В 2015 году лига продала телеправа на показ матчей до 2019 года за рекордные 7,8 миллиарда долларов.

– Английская примьер-лига является нашим важным партнером, мы тесно сотрудничаем, – приводит ESPN слова Рида. – Но пока рано говорить о покупке прав.

– Но вы не исключаете, что поборетесь за права?

– Само собой, не исключаю.