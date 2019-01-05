Фэйл дня. Санчес занял место тренера, но Сульшер попросил его пересесть

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес во время матча 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга" занял место главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Игрок остался в запасе на эту встречу и просидел первые 64 минуты на скамейке запасных.

Вероятно, игрок так переживал за команду, что перепутал место и сел на кресло главного тренера. Норвежский специалист похлопал его по плечу и попросил пересесть. Санчес выполнил просьбу тренера.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Команду до мая будет возглавлять Уле Гуннар Сульшер, который летом должен вернуться в "Мольде".

После отставки Моуринью при Сульшере "МЮ" одержал пять побед с общим счетом 16:3. В чемпионате команда обыграла "Кардифф" (5:1), "Хаддерсфилд" (3:1), "Борнмут" (4:1) и "Ньюкасл" (2:0).

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