10:52 | ФУТБОЛ — Англия

Фертонген шокирован результатом президентских выборов США

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Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Ян Фертонген выразил недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.

– Я просто не могу поверить в то, что вижу, – написал на своей странице в твиттере Фертонген. – Это просто позор. Мне бы хотелось пообщаться с тем, кто действительно поддерживал Трампа, чтобы понять, что творится в головах у этих людей, но я не могу таковых найти.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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HAZELSAMARA

Ян, тебе понравилось бы, если бы твою страну обвинили в том, что она по сию пору не избавится от монархии?

11:04

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