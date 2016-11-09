Фертонген шокирован результатом президентских выборов США

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Ян Фертонген выразил недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.

– Я просто не могу поверить в то, что вижу, – написал на своей странице в твиттере Фертонген. – Это просто позор. Мне бы хотелось пообщаться с тем, кто действительно поддерживал Трампа, чтобы понять, что творится в головах у этих людей, но я не могу таковых найти.