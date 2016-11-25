09:51 | ФУТБОЛ — Англия

Фернандо Торрес: "Было честью играть с Джеррардом"

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Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес поздравил экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда с завершением карьеры. Вчера 36-летний англичанин объявил, что минувший сезон в "Лос-Анджелес Гэлакси" стал для него последним в футболе.

- Для меня было честью играть с тобой, - написал в своем твиттере Торрес, прикрепив к сообщению фото с Джеррардом.

Напомним, футболисты вместе выступали за "Ливерпуль" с 2007 по 2011 год.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Galym68

респект Фернандо

10:35

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