Фернандо Торрес: "Было честью играть с Джеррардом"

Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес поздравил экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда с завершением карьеры. Вчера 36-летний англичанин объявил, что минувший сезон в "Лос-Анджелес Гэлакси" стал для него последним в футболе.
- Для меня было честью играть с тобой, - написал в своем твиттере Торрес, прикрепив к сообщению фото с Джеррардом.
Напомним, футболисты вместе выступали за "Ливерпуль" с 2007 по 2011 год.
It's been an honour to play with you / Ha sido un honor jugar a tu lado #YNWA pic.twitter.com/cAU3o365CR– FERNANDO TORRES (@Torres) 24 ноября 2016 г.
Galym68
респект Фернандо
10:35