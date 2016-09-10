09:14 | ФУТБОЛ — Англия

Фернандо Льоренте: "Конте в этом сезоне выиграет с "Челси" чемпионат"

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Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте в преддверии матча 4-го тура чемпионата Англии против "Челси" выразил мнение, что лондонцы под началом Антонио Конте станут чемпионами страны. Форвард играл под началом Конте в "Ювентусе" с 2013 по 2015 год.

- С ним было приятно работать, - цитирует Sky Sports Льоренте. - С ним можно было поговорить, он полон энергии и страсти. Игроки каждый день выкладывались по полной. Он знает, когда нужно дать о себе знать, что сказать игрокам, чтобы они играли лучше. Игроки уважают его, но без страха. Думаю, в этом сезоне "Челси" выиграет чемпионат.

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